Олег Романцев: уверен, что Хохлов вырастет в хорошего тренера
Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев отметил, что верит в прогресс Дмитрия Хохлова как тренера.
Фото: Юрий Машков/ТАСС
"Конечно, когда не ладится игра и ты терпишь поражение на поле своего нового стадиона, негатив вполне объясним. Но ведь и в "Динамо" идет процесс строительства новой команды. Хохлов был прекрасным, думающим игроком. И я уверен, что он вырастет в хорошего тренера. Не надо только Дмитрию делать никаких опрометчивых заявлений на пресс-конференциях. А руководству и болельщикам стоит дать ему почувствовать, что в него верят", — цитирует Романцева "Спорт-экспресс".
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