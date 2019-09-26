Олег Романцев: уверен, что Хохлов вырастет в хорошего тренера

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев отметил, что верит в прогресс Дмитрия Хохлова как тренера.

Фото: Юрий Машков/ТАСС