В Российском футбольном союзе отреагировали на инцидент с участием болельщиков московского "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России с "КАМАЗом", который состоялся накануне, 25 сентября, на стадионе "КАМАЗ" в Набережных Челнах. После того как все фанаты красно-белых прошли на гостевой сектор арены, стюарды закрыли на ключ калитки, через которые осуществлялся вход.
"Мы изучаем ситуацию. Запросили информацию у непосредственного организатора матча – "КАМАЗа" – и у представителей службы безопасности "Спартака", — сообщили в пресс-службе РФС "Чемпионату".
В РФС прокомментировали инцидент с фанатами "Спартака", которых заперли на арене
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