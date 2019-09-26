Йордан Осорио: почти ничего не слышал о Сибири до поездки на матч с "Енисеем"

Защитник "Зенита" Йордан Осорио прокомментировал победу питерского клуба в матче 1/16 финала Кубка России с "Енисеем". Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась со счётом 2:1.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"