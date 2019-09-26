"Мы играли с большим энтузиазмом, очень хотели победить, но и хозяева оказались не промах. Нам было непросто, особенно из-за тяжёлого поля. Неожиданным ли был пропущенный мяч? Да, было видно, что игрок собирался отдать длинную передачу, а в итоге мяч влетел прямо в сетку. Хотя, конечно, нам стоило быть внимательнее.
В составе "Енисея" есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными.
Я почти ничего не слышал о Сибири до этой поездки — знал только, что нас ждёт долгое путешествие и сложный соперник. Так всё и оказалось", — приводит слова Осорио пресс-служба "Зенита".
Йордан Осорио: почти ничего не слышал о Сибири до поездки на матч с "Енисеем"
Защитник "Зенита" Йордан Осорио прокомментировал победу питерского клуба в матче 1/16 финала Кубка России с "Енисеем". Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась со счётом 2:1.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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