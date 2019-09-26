"В первую очередь отмечу, что нам удалось обыграть представителя Премьер-лиги. Я говорил, что для нас это будет своего вида экзамен, который мы сдали на отлично.
"Рубин" был сильнее по именам? Имена же в футбол не играют. Мы вышли на поле, у нас были определенные задачи, установки тренера. Понятно, что где-то что-то не получилось, но в целом мы выполнили то, что от нас просили.
Что касается того, что в следующем раунде нам предстоит сыграть с "Оренбургом", то мы готовимся к каждому матчу, нам без разницы, против кого нам предстоит играть: будет это "Оренбург", или "Зенит", или кто-то еще. Это ведь футбол. "Енисей" тоже долгое время вел в матче против "сине-бело-голубых", но затем уступил (1:2). Мне кажется, что можно играть против любой команды", — цитирует Кухарчука News.ru.
Илья Кухарчук: матч с "Рубином" стал для "Химок" экзаменом, который мы сдали на отлично
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук прокомментировал победу над "Рубином" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России.
Фото: официальный сайт ФК "Химки"
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