Солистка группы Reflex — Карпину: Валера, верим! (видео)

Пресс-служба ФК "Ростов" опубликовала интервью с солисткой группы Reflex Ириной Нельсон. Певица передала привет главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и пообещала прийти на матч команды.

Фото: ФК Ростов

"Я не сомневаюсь, что Валерий Карпин смотрит этот выпуск. И передаём горячий, пламенный привет. С любовью! Все песни для вас. Люблю, желаю побед! Когда увидим меня на ваших матчах? Приглашайте и увидите! Валера, верим!", — сказала Нельсон.



