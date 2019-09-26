Алексей Миранчук сможет сыграть против "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против "Зенита", утверждает Sport24

Фото: ФК "Локомотив"

Футболист получил повреждение 31 августа во встрече с "Ростовом" (1:2). Сообщалось, что на его восстановление понадобится около трех недель.



В этом сезоне Миранчук провел восемь матчей в РПЛ, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Игра "Локомотив" — "Зенит" пройдет в субботу, 28 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.