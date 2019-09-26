"Матч ТВ" покажет "Локомотив" — "Зенит", встречу прокомментируют Черданцев и Трушечкин

В субботу, 28 сентября, в Москве на "РЖД Арене" пройдет центральный матч 11-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом".

Сердар Азмун и Гжегош Крыховяк / Фото: © ФК "Зенит"