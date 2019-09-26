Эту встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ", информирует официальный сайт канала. Прокомментируют игру Георгий Черданцев (с позиции) и Роман Трушечкин (с бровки поля). Прямая трансляция матча начнется в 18:25 по московскому времени с работы выездной студии "Матч ТВ". Ведущим выступит Дмитрий Шнякин, а его гостями станут Андрей Аршавин и Игорь Федотов.
Расписание трансляций 11-го тура
28 сентября.
13:55. "Матч Премьер", "Крылья Советов" — "Тамбов", комментаторы Роман Нагучев и Михаил Меламед.
16:15. "Матч Премьер", "Ростов" — "Динамо", комментаторы Константин Генич и Дмитрий Жичкин.
18:25. "Матч ТВ" и "Матч Премьер", "Локомотив" — "Зенит", комментаторы Георгий Черданцев и Роман Трушечкин.
29 сентября.
11:25. "Матч Премьер", "Урал" — ЦСКА, комментаторы Михаил Моссаковский и Борис Аболин.
13:55. "Матч Премьер", "Рубин" — "Уфа", комментатор Роман Титов.
16:15. "Матч Премьер", "Спартак" — "Оренбург", комментаторы Сергей Кривохарченко и Тимур Журавель.
18:45. "Матч Премьер", "Краснодар" — "Арсенал", комментаторы Михаил Поленов и Нобель Арустамян.
30 сентября.
19:25. "Матч Премьер", "Сочи" — "Ахмат", комментаторы Артем Шмельков и Александр Неценко.
"Матч ТВ" покажет "Локомотив" — "Зенит", встречу прокомментируют Черданцев и Трушечкин
В субботу, 28 сентября, в Москве на "РЖД Арене" пройдет центральный матч 11-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом".
Сердар Азмун и Гжегош Крыховяк / Фото: © ФК "Зенит"
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