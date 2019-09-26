Пресс-служба МВД по Республике Татарстан дала комментарий по поводу инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" на игре 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).
Перед началом матча стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли фанатов красно-белых в клетке на фан-секторе, нарушив при этом правила безопасности.
В МВД завили, что, несмотря на закрытые двери, сквозь которые людей пропускали на трибуну, поклонники московской команды имели свободный доступ к фудтракам, туалетам и другой территории стадиона.
"Во время проведения матча на стадионе "КАМАЗ" присутствовало 5?980 зрителей, из них 1200 болельщиков команды "Спартак". Также на двух специально организованных фан-зонах присутствовало 700 зрителей, в том числе 50 болельщиков команды гостей.
Было выявлено два факта нарушения общественного порядка: один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены. Болельщики "Спартака" поблагодарили организаторов матча за отличное проведение игры и теплый прием", — цитирует пресс-службу МВД "РБ-Спорт".
В МВД разъяснили ситуацию с запертыми в клетке фанатами "Спартака" в матче с КАМАЗом
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