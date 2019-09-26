Андрей Тихонов: если бы у тех, кто привез Ларссона, была совесть, его бы уже забрали и продали
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал игру нападающего красно-белых Джордана Ларссона в матче 1/16 финала Кубка России против "КАМАЗа" (2:1).
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
"Смотрел, как играет Ларссон. Если бы у тех людей, кто привозил его, была совесть, они бы его уже забрали и продали, пока есть такая возможность. Ни одной передачи вперед не увидел. Либо назад, либо поперек", — приводит слова Тихонова "Матч ТВ".
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