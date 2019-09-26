27 сентября РФС проведет жеребьевку 1/8 финала Кубка России, сообщает "Матч ТВ".
По результатам жеребьевки будут определен хозяин поля в пяти матчах. Речь идет о встречах "Балтика" - "Торпедо", "Нижний Новгород" - "Шинник", "Урал" - "Арсенал", "Спартак" - "Ростов" и "Уфа" - ЦСКА.
В матчах "Оренбург" - "Химки", "Ахмат" - "Луч", "Зенит" - "Томь" хозяева определены заранее из-за очередности домашних игр.
Матчи 1/8 финала состоятся 30 и 31 октября.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
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