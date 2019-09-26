"Сочи" разрешили зарегистрировать двух игроков вне заявочного периода, "Тамбову" - нет

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков удовлетворил заявление "Сочи" о регистрации двух футболистов: Иполе Филиппа Орите и Ладана Мухаммада Юсуфа.Клубу разрешили осуществить их регистрацию для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода.В то же время "Тамбову" было отказано в удовлетворении заявления о регистрации футболиста Акяма Фанена Жозефа вне регистрационного периода.