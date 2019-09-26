"Гостевой сектор с болельщиками "Спартака" был обнесен решеткой и заперт на ключ? Глупости, глупости. Не верьте! Нет, нет, нет! Я этого не видел. Я не могу комментировать то, чего не видел. Об игре, пожалуйста, а обо всякой ерунде — это все не ко мне. Я в Москве, и мне говорят, что все прошло великолепно. Болельщики сами говорят. И КАМАЗа, и "Спартака" — все довольны. Все прошло на отлично, ребят. И сам матч, и обстановка. Две фан-зоны организовали — молодцы! Все прошло на хорошем уровне — это то, что я знаю. А что не знаю — не комментирую. Еще есть вопросы?", - цитирует Четверика "Спорт день за днем".
Советник президента КАМАЗа: болельщиков "Спартака" заперли на ключ? Глупости, не верьте!
Основатель и бывший главный тренер КАМАЗа Валерий Четверик, ныне занимающий должность советника клуба, назвал глупостью сообщения о том, что перед началом матча 1/16 финала Кубка России с московским "Спартаком" (1:2) стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на фан-секторе с фанатами красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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