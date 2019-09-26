Советник президента КАМАЗа: болельщиков "Спартака" заперли на ключ? Глупости, не верьте!

Основатель и бывший главный тренер КАМАЗа Валерий Четверик, ныне занимающий должность советника клуба, назвал глупостью сообщения о том, что перед началом матча 1/16 финала Кубка России с московским "Спартаком" (1:2) стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на фан-секторе с фанатами красно-белых.



Фото: ФК "Спартак"