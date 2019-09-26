В УЕФА прокомментировали инцидент с болельщиками, который случился на матче 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и "Спартаком" в Набережных Челнах.
"Это вопрос для Российского футбольного союза", - цитирует УЕФА "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на гостевом секторе, где располагались болельщики столичной команды.
В УЕФА отреагировали на скандал с запертыми болельщиками: это вопрос для РФС
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