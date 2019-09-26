Сергей Силкин - о ситуации в "Динамо": команда плывет по неудачному течению, а неудачи бьют по психологии игроков и тренеров

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поразмышлял о причинах неудач динамовцев в чемпионате и Кубке России.



Фото: Sportbox

- Может ли оправданием за поражение от «Луча» служить то обстоятельство, что игроки "Динамо" проделали многочасовой путь до Владивостока и спустя всего несколько часов после самолета вышли на поле?



- Нет, не могло это отразиться на игре и результате. Мы всегда так делали, чтобы избежать проблем с часовым поясом. Как правило, команда прилетала и сразу играла. Конечно, все это очень обидно. Идет череда неудач, и уверенности игрокам и болельщикам она не дает. Поэтому очень много вокруг "Динамо" разговоров.



- Много споров по поводу того, нужна или нет отставка главного тренера Дмитрия Хохлова...



- Ну, эта тема всегда вокруг любой команды будет муссироваться после неудачных матчей. После этого всегда начинаются разговоры. Тут есть руководители, которые отвечают за команду. Они в курсе, что там происходит, и если считают нужным, то поменяют, а если не считают, то не поменяют. Мы можем сейчас все, что угодно говорить. Потому что мы не знаем всей кухни, которая сейчас в клубе: есть доверие или его нет.



- По игре команды что скажете?



- Последние два матча в чемпионате России я видел - честно говоря, мне они не понравились. Особенно это касается встречи с "Уфой". Тем более, что команда у соперника обескровлена, и вот сыграли 0:0 дома. А "Сочи" они и вовсе проиграли. Ну что здесь говорить, если в двух домашних матчах с аутсайдерами мы отдаем 5 очков? Это, конечно, не нравится никому. Надо учитывать, что к сезону готовилась одна команда, а после трансферного окна это была и



еще одна команда. И все футболисты хотят играть, а многие в состав не попадают. Это тоже может быть одной из основных проблем. Поэтому обстановка, наверное, непростая. Тем более состав постоянно тасуется. Поэтому нет стабильности и не могут определиться с игрой. Нет связок игроков. Иной раз не очень понятно, за счет чего команда хочет добиться результата.



- Андрей Кобелев выразил недовольство игрой Максимилиана Филиппа...



- Я тоже считаю, что игрок, за которого отдали 20 миллионов, один должен обыгрывать аутсайдеров. Вообще же нет игры сейчас в команде, поэтому мне сейчас никто в "Динамо" не нравится. Когда будет играть команда, когда будут забивать, тогда будут нравиться. Но проблема здесь в более глобальных вещах: если заглянуть за кулисы, то увидим, что в академии клуба нет своего поля. Если раньше условия были идеальные, то сейчас они просто никакие. Естественно, лучшие игроки будут уходить в другие московские школы. А раньше у клуба в этом плане были все условия. Когда деньги тратятся, они обязательно должны тратиться и на академию. Потому что все равно оттуда идет резерв. Тот же Лещук, тот же Евгеньев, тот же Грулев - это ребята, которые прошли академию. На них ставку надо делать - они будущий костяк команды. Можно купить тридцать игроков, которые не будут иметь отношения к "Динамо" - им абсолютно все равно будет, когда они будут выходить на поле. И совсем не понятно, зачем они будут выходить. Наверное, только за деньги. Ценность своих игроков всегда была, есть и будет. Возьмите, например, европейские топ-клубы - всегда там ценятся свои игроки. Тот же Месси в "Барселоне", тот же Рауль в "Реале", Мальдини - в "Милане"...



- Если бы вас сейчас позвали спасать "Динамо", откликнулись бы?



- Ну, во-первых, никакого разговора об этом не было. Но я даже не думал об этом.



- Чего ждете от предстоящей игры с "Ростовом" в чемпионате страны?



- Не знаю. Идет полоса, и команда плывет по течению, по неудачному течению. Ждать чего угодно можно. Но дело в том, что каждая неудачная игра бьет по психологии игроков и тренеров. И когда идет один негатив, выбраться из этой ситуации непросто.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info