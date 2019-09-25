Назад в будущее: репортаж с места событий о том, как во Владикавказ вернулся футбол

Постепенно с проблемами «Алании» футбол начал уходить из жизни Осетии. В нулевые ещё был всплеск, первоклассный матч с «Бешикташем» в Лиге Европы в конце жизни клуба при Газзаевых, но потом наступила полная тишина. Об этом я подробнее уже писал в материале об убийстве «Алании» по мотивам сюжета Евгения «Красавы» Савина. Но после этого наступил мрак и полная пустота. Клуб свалился в ПФЛ, где «Алания» существовала в совершенно непонятном виде и статусе. Перед командой не ставились никакие задачи, выходить в ФНЛ было невозможно из-за фактически полного отсутствия средств. Перестали ходить и болельщики, 500-1000 человек на стадионе стали нормой. «Алания» превратилась в чемодан без ручки, который никому толком был не нужен, но и выкинуть жалко.
Перед нынешним сезоном у болельщиков появилась надежда. Бизнесмен Даниил Гуриев стал владельцем клуба, власти республики вздохнули с облегчением, избавившись от тяжёлого бремени. А во Владикавказ устремились люди, которые должны были стать новыми символами клуба: президентом стал Владимир Габулов, главным тренером — Спартак Гогниев. Состав усилили опытными воспитанниками осетинского футбола с опытом игры в РПЛ, в «Аланию» перешли Азамат Засеев, Тарас Царикаев и Батраз Хадарцев.
После некоторой турбулентности на старте сезона «Алания» выдала впечатляющую серию из пяти побед подряд и приблизилась к первой строчке турнирной таблице ПФЛ зоны «Юг». Попутно «Алания» в кубковом матче уверенно расправилась с «Ротором», претендующим на путёвку в Премьер-Лигу из ФНЛ. В общем, после такой серии футбол в Осетии вновь приобрёл массового болельщика.
Матч пятилетия
Команды уровня РПЛ в Осетию не приезжали с 2013 года. Поэтому приезд ЦСКА автоматически означал, что речь идёт о матче пятилетия. И он полностью оправдал высокие ожидания. Да и соперник попался такой, что лучше не придумаешь. К ЦСКА в Осетии в последние годы всегда относились с большим почтением и любовью, уж слишком многое связывает армейский клуб с Владикавказом. Помимо самого любого игрока Осетии Алана Дзагоева стоит отметить и другие связи. Так, Владимир Габулов и Спартак Гогниев сами играли за ЦСКА, за москвичей во Владикавказе активно болели и во время работы в армейском клубе Валерия Газзаева, да и помощник Виктора Гончаренко, Виктор Онопко, успел поиграть за «Аланию».
Габулов и Чалов
ЦСКА в Осетии встречали не как соперника, а как друга. В аэропорту Владикавказа гостей ждало тёплое приветствие, отец Алана Дзагоева вручил осетинские пироги Гончаренко, да и футболистов ЦСКА не обделили вниманием. Взаимоуважение было заметно и во время матча. Болельщики даже не освистывали команду-соперника, досталось лишь Арнору Сигурдссону, который повздорил в начале матча с одним из футболистов «Алании».
Прибыли в Осетию! И попали на тёплый приём с пирогами ? #АланияЦСКА pic.twitter.com/NSRpvMsj4m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 24, 2019
Совершенно комфортно себя чувствовали и болельщики ЦСКА. Они спокойно ходили по городу, на стадионе здорово поддерживали свою команду, отказавшись от каких-либо обидных кричалок. Аналогичным образом себя вели и болельщики «Алании». Некоторых игроков ЦСКА, выходящих на замену, они приветствовали бурными аплодисментами. Например, тёплый приём ждал форварда Фёдора Чалова.
Где 15 000, там и 25 000
За несколько дней до матча руководство «Алании» отчиталось о том, что на игру были проданы все билеты. Правда, нужно было сделать одну важную оговорку: при вместимости стадиона в 33 000 зрителей в продажу поступило около 15 000 билетов. Причина — в аварийном состоянии арены. Организаторы просто побоялись, что слишком большое количество болельщиков обрушит сооружение.
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Впрочем, изначально было понятно, что 15 000 зрителей не обойдётся. Масштаб предстоящего события можно было оценить уже за 3-4 часа до начала: центр города, где находится стадион, был полностью загружен машинами. На входе полиция сперва долго досматривала входящим, но затем под напором огромной толпы стала относиться к болельщикам либеральнее, а досмотр превратился в формальность.
Вопреки изначальным заявлениям, болельщики занимали верхние секторы трибун. В итоге на стадионе в этот вечер оказалось около 25 тысяч болельщиков, а то и больше. Лишь на трибунах за воротами было довольно много свободного места. И то диктору приходилось регулярно просить фанатов спуститься на нижние секторы в целях безопасности. Правда, эти слова фанаты игнорировали.
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Болельщики «Алании» хорошо подготовились к матчу. Они встретили команду на пути к стадиону и проводили её с помощью файер шоу. Получилось эффектно: красно-жёлтый дым заволок мост перед администрацией, а из него буквально «выплыл» автобус «Алании».
В центре событий был и Савин, который прилетел во Владикавказ, чтобы снять очередной эпизод влога, посвящённый Дзагоеву. Получилось действительно круто.
Весело было и на стадионе. Организаторы подготовили выступление барабанщиков в национальных костюмах, а перед началом матча болельщики исполнили песню. Такого во Владикавказе уже давно не было. Когда на поле вышли команды, восточная трибуна тут же заполонилась красными и жёлтыми флагами, масштаб был для ПФЛ беспрецедентным.
Матч с ЦСКА собрал фактически весь осетинский бомонд. В подтрибунном помещении можно было встретить популярного певца Miyagi, экс-чемпиона мира по боксу Мурата Гассиева и других «селебрити» республики. Прилетел и бывший комментатор «НТВ Плюс» Алексей Андронов, решивший воочию увидеть матч двух команд, которым симпатизирует.
Итоговый счёт не повлиял на настроения на трибунах. Лишь в начале матча арбитр, проявив принципиальность, назначил пенальти в ворота хозяев уже на первой минуте, чем подпортил настроение фанатам. Но после небольшой паузы и тишины, связанной с таким дебютом, болельщики включились и не замолкали до конца. А после финального свистка ещё очень долго благодарили команду за праздник.
Всем пироги
После окончания матча все были довольны. «Алания» провела достойный поединок с одним из лидеров чемпионата России, не ударив лицом в грязь, ЦСКА прошёл дальше, сыграв в довольно яркий футбол, да ещё и смешанным составом.
Гончаренко после игры по-джентельменски сказал, что «Алании» не хватило удачи, хотя, конечно, разница была в классе и опыте. А Гогниев, отдав должное сопернику, и вовсе заявил, что индивидуально владикавказцы не уступают ЦСКА.
Из раздевалки футболисты ЦСКА выходили с дополнительным грузом. Фактически у каждого футболиста и сотрудника команды с собой была коробка пирогов. Особенно забавно выглядел Такума Нисимура, автор дубля, который в одной руке держал коробку, а в другой — кусок пирога! Засеев долго общался с Обляковым, они знакомы ещё по «Уфе», Ахметов шутил с Суановым, который из-за травмы так и не вышел в составе «Алании». А на улице перед автобусом уже собралась внушительная толпа болельщиков, которая провожала ЦСКА тепло. Естественно, больше всего местных болельщиков интересовал Дзагоев, хавбеку даже подарили картину, на которой он в образе бизнесмена (в пиджаке) стоит, держа в руках футбольный мяч. В общем, футбольный праздник удался, начало возрождению «Алании» было положено, но главный вопрос — что будет дальше.
Фото - Rusfootball.info, ФК "Алания", ПФК ЦСКА.