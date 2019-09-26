КДК РФС рассмотрит инцидент с запертыми на трибуне стадиона КАМАЗа фанатами "Спартака"

Стюарды местного стадиона запускали болельщиков "Спартака" на гостевой сектор, который был огорожен железной сеткой, и закрывали на ключ вход на трибуну.
Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом? #камазспартак pic.twitter.com/zalnPGQb2D— Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019
"Матч изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча — клубом КАМАЗ — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников "Спартака", отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.
Этот случай будет рассмотрен на КДК РФС, и мы надеемся, что КАМАЗ и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано", - цитирует Мельникова Sport24.ru.