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КДК РФС рассмотрит инцидент с запертыми на трибуне стадиона КАМАЗа фанатами "Спартака"

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит ситуацию с болельщиками московского "Спартака", которых заперли на трибуне стадиона в Набережных Челнах на матче 1/16 финала Кубка России c местным КАМАЗом. В РФС подобное назвали недопустимым нарушением требований безопасности.

Стюарды местного стадиона запускали болельщиков "Спартака" на гостевой сектор, который был огорожен железной сеткой, и закрывали на ключ вход на трибуну.



"Матч изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча — клубом КАМАЗ — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников "Спартака", отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.

Этот случай будет рассмотрен на КДК РФС, и мы надеемся, что КАМАЗ и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано", - цитирует Мельникова Sport24.ru.


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Теги: КАМАЗ Спартак
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