Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал работу нападающего Александра Кокорина со второй командой. 26 сентября форвард тренировался с "Зенитом-2".
"Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе "Зенита". Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с "Зенитом-2". Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с "Зенитом-2", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Генеральный директор "Зенита" объяснил тренировку Кокорина со второй командой
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