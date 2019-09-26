Российский арбитр Марина Крупская, вошедшая в историю ЮФЛ как первая женщина во главе судейской бригады матча лиги, поделилась впечатлениями от работы на игре "Локомотив" - "Строгино", а также рассказала, как восприняла назначение на матч Суперкубка УЕФА женщины-арбитра.
"Официальных матчей уровня чемпионата России у меня еще не было, в основном это были соревнования уровня первенства региона. У себя в Екатеринбурге судила юношеские команды на первенство Урала и Западной Сибири, такой же возраст, как в ЮФЛ. Был опыт участия в Кубке ФНЛ. Так что это не что-то кардинально новое для меня, но официальный матч был первым.
Матч сложился так, что изначально инициатива была на стороне "Локомотива". "Строгино" — тоже хорошо обученная команда, но их нарушения были более явными и тянули на карточки. В этом была основная претензия, "Локомотив" же делал это аккуратнее. Мы поговорили с инспектором матча и нашли то, над чем надо поработать и улучшить. Решения принимала уверенно, поэтому в целом считаю, что все было корректно и справедливо.
Назначение женщины-арбитра на матч Суперкубка УЕФА среди мужчин? Я хорошо отреагировала, не понимаю, в чем разница. Если человек профессионал, неважно, мужчина он или женщина. Читала комментарии людей, которые в футболе не разбираются и его не смотрят, в стиле "пусть лучше варит борщи". Это было не очень приятно, но так обычно у нас и бывает. В Европе все только позитивно отзывались", — цитирует Крупскую пресс-служба Юношеской футбольной лиги.
Арбитр Крупская: если человек профессионал, неважно, мужчина он или женщина
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