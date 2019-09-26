Нападающий ЦСКА Федор Чалов отвечая на вопросы болельщиков рассказал о футбольном кумире, а также о том, что его мотивирует.
"В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества.
Что меня мотивируют? Совет — получайте удовольствие от игры и не расстраиваться, если что-то не получается. идите дальше и добивайтесь своего", - цитирует Чалова Sport24.ru.
Федор Чалов: в детстве кумиром был Дрогба. Сейчас из нападающих - Суарес, Левандовски и Агуэро
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