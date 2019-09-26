Юрий Семин: "Спартак" не сбрасываю со счетов в борьбе за чемпионство - ни в коем случае!

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в чемпионате России и назвал главных конкурентов в борьбе за чемпионство.



Фото: Российская газета