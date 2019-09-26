"Матчи с "Зенитом" рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с "Зенитом" всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой.
У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и "Зенит", и ЦСКА, и "Краснодар", и мы, и "Спартак"… Говорите, я и "Спартак" не сбрасываю со счетов? Ни в коем случае! И "Ростов" тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен", - цитирует Семина "Спорт день за днем".
Юрий Семин: "Спартак" не сбрасываю со счетов в борьбе за чемпионство - ни в коем случае!
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в чемпионате России и назвал главных конкурентов в борьбе за чемпионство.
Фото: Российская газета
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