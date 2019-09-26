КАМАЗ выступил с заявлением по поводу ситуации с болельщиками московского "Спартака", которых заперли на трибуне стадиона в Набережных Челнах на матче 1/16 финала Кубка России.
"Перед началом матча сектор D, предназначенный для размещения болельщиков ФК "Спартак", был укреплен дополнительными ограждениями с установкой четырех дверей на входах в сектор.
С начала матча двери сектора контролировались контролерами-распределителями матча и держались закрытыми на защелки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питания и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений", - говорится в заявлении клуба.
КАМАЗ: контролер, заперший на ключ фанатов "Спартака", сразу получил указание открыть замок
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