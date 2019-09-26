Нападающий ЦСКА Федор Чалов, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, в чем отличия в работе с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким и Виктором Гончаренко.
"Отличия в работе Слуцкого и Гончаренко? Не так много работал с Леонидом Викторовичем, не могу назвать сильных отличий. Слуцкий легко находит общий язык со всеми, у него было всегда несколько звезд в команде, он мог правильно поговорить. А Виктор Михайлович работает с каждым.
Почему Лукас Сантос все время один на фото? Он еще скромничает. Общается с Марио в основном, но мы уже начинаем с ним подшучивать. В целом он очень добрый, и я думаю, все будет нормально", - цитирует Чалова Sport24.ru.
Федор Чалов рассказал, в чем отличия в работе Слуцкого и Гончаренко
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