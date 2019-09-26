"После игр я почти не сплю. Когда ЦСКА проиграл "Спартаку", я лег спать в 7 утра. Засыпаю очень тяжело, все тело болит, ноги зудят. Эмоциональный подъем или наоборот спад бывает. Поэтому засыпаю тяжело.
Постоянно после тренировок могу прокручивать, думать, нужно было так сделать или иначе. Может, это хорошо или плохо, потому что это мешает мне сконцентрироваться на чем-то другом. Могу так долго сидеть и плохо отдохнуть", - цитирует Кучаева РФС.
Константин Кучаев: после игр почти не сплю. Когда ЦСКА проиграл "Спартаку", я лег спать в 7 утра
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как быстро засыпает после матчей, отметив, что после поражения от "Спартака" в 6-м туре РПЛ (1:2), лег спать в 7 утра.
Фото: Sport24
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»