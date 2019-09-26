"Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам "Спартака" заряда бодрости. Но и матч с "КамАЗом" сложился для москвичей очень непросто. Нельзя сказать, что он прошел по их сценарию. В РПЛ же "Спартаку" уже некуда отступать. При этом каждый матч дается команде с трудом, и игра с "Оренбургом" не станет исключением", — цитируют Ковтуна "Известия".
Матч "Спартак" — "Оренбург" состоится 29 сентября в Москве, начало — в 16:30 мск.
Юрий Ковтун: "Спартаку" уже некуда отступать в РПЛ
Бывший игрок "Спартака" Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут "Оренбург". В середине недели "Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв "КамАЗ" (2:1).
Фото: "Советский спорт"
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