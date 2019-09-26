Юрий Ковтун: "Спартаку" уже некуда отступать в РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут "Оренбург". В середине недели "Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв "КамАЗ" (2:1).

Фото: "Советский спорт"