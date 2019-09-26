Илья Геркус: рассматривали Семака на пост главного тренера "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что во время работы в московском клубе рассматривал Сергея Семака на пост главного тренера команды, которую в настоящее время тренирует Юрий Семин

Фото: ФК "Зенит"