"Да, рассматривали Сергея Богдановича на этот пост. Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий", — сказал Геркус в интервью "СЭ".
Семак в 2018 году ушел из "Уфы" и возглавил "Зенит", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом России.
Илья Геркус: рассматривали Семака на пост главного тренера "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что во время работы в московском клубе рассматривал Сергея Семака на пост главного тренера команды, которую в настоящее время тренирует Юрий Семин
Фото: ФК "Зенит"
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