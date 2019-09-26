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Илья Геркус: рассматривали Семака на пост главного тренера "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что во время работы в московском клубе рассматривал Сергея Семака на пост главного тренера команды, которую в настоящее время тренирует Юрий Семин
Фото: ФК "Зенит"
"Да, рассматривали Сергея Богдановича на этот пост. Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий", — сказал Геркус в интервью "СЭ".

Семак в 2018 году ушел из "Уфы" и возглавил "Зенит", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом России.


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Теги: Геркус Локомотив Семак
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