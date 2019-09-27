"Уверен в этом. 45 млн евро за них? Не думаю, что "Зенит" столько заплатит. Представляю логику клуба. Думаю, цифра нереальна. Если переговоры ведутся — а я знаю, что они ведутся — то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с "Локомотивом" по времени станет короче еще на полгода. Не хочу называть цифру, но она будет только уменьшаться".
Никогда не говори никогда. Все возможно. Можно ли "убить" парней деньгами? Всех можно", - приводит слова Геркуса "Спорт-экспресс".
Илья Геркус: уверен, зимой будет новый раунд переговоров "Зенита" по братьям Миранчукам
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус выразил уверенность в том, что зимой "Зенит" предпримет еще одну попытку приобретения у московского клуба полузащитников сборной России Алексея и Антона Миранчуков.
Фото: ФК "Локомотив"
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