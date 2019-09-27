Илья Геркус: уверен, зимой будет новый раунд переговоров "Зенита" по братьям Миранчукам

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус выразил уверенность в том, что зимой "Зенит" предпримет еще одну попытку приобретения у московского клуба полузащитников сборной России Алексея и Антона Миранчуков.

Фото: ФК "Локомотив"