"С "Уралом" будет очень непросто, как и со всеми соперниками. Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому", — приводят слова Бистровича "Известия".
Матч "Урал" — ЦСКА состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало встречи — в 11:30 мск.
Кристиян Бистрович: сейчас у ЦСКА непростой график, проводим по две игры за неделю
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом".
Фото: ПФК ЦСКА
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