Зоран Тошич: скучаю по Москве и ЦСКА. Они всегда будут первыми
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за "Партизан", передал привет армейским болельщикам, а также признался, что скучает по России.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Я скучаю по Москве и ЦСКА. Этот клуб всегда в моем сердце. Это не просто фраза. Я воспитанник "Партизана", но мое сердце 50/50 с "Партизаном" и ЦСКА. Каждый день читаю русские новости, смотрю, что ребята делают в инстаграме. Большой привет всем, ЦСКА всегда будет первым", — рассказал Тошич в программе "КраСава" на YouTube.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»