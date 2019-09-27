РФС изменил наказание "Зениту" за драку болельщиков с ОМОНом

Состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение изменить наказание "Зениту" за инцидент на матче 4-го тура РПЛ с "Краснодаром".Ранее КДК РФС наказал "Зенит" проведением одного домашнего матча без зрителей условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча, состоявшегося 3 августа в Санкт-Петербурге.Вчера апелляционный комитет удовлетворил жалобу "Зенита" на решение КДК, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона "Газпром Арена" на один домашний матч условно.Апелляционный комитет также отказался в удовлетворении жалобы московского "Спартака" на решение КДК присудить техническое поражение молодежной команде красно-белых.Матч 1-го тура молодежного первенства, прошедший 12 июля в Москве, завершился победой "Спартака" — 1:0. По окончании встречи "Сочи" подал протест на исход игры из-за того, что в составе красно-белых на поле одновременно находились четверо футболистов, родившихся в 1999 году. По регламенту таких игроков должно быть не более трех. В итоге "Спартаку" присудили техническое поражение, а апелляционный комитет вчера оставил решение КДК в силе.