» » Павел Погребняк: выход в финал Кубка России "Уралу" уже неинтересен, хотим выиграть

Павел Погребняк: выход в финал Кубка России "Уралу" уже неинтересен, хотим выиграть

Форвард "Урала" Павел Погребняк прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала с "Черноморцем" форвард "Урала" оформил дубль.
Фото: официальный сайт ФК "Урал"
"Вообще, начну с того, что первый тайм был намного зрелищнее, чем второй. Во втором было всё-таки больше борьбы. Да и соперник почувствовал, что с нами можно играть — звучали такие слова от тренерского штаба "Черноморца". Поэтому отмечу первый гол – он был важный и приблизил нас к победе. Но футбол командный вид спорта, и главное то, что мы прошли дальше.

Вообще не думал, что будет легко. Тем более до нашей игры уже вылетели несколько команд Премьер-Лиги. Знали, что будет непросто. Это кубковый матч, здесь может произойти всё что угодно.

Любой нападающий скажет, что голы придают уверенность и положительные эмоции. Для нападающих очень важно забивать, отдавать, приносить пользу команде.

Финал? Звучит очень легко. На бумаге всё симпатично выглядит. Но я бы и "Нижний Новгород" с Сапетой не стал сбрасывать со счетов… Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир", — цитирует Погребняка пресс-служба "Урала".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Погребняк Урал Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Алексей Сафонов: Ковалевски в "Сибири" вручили часы за $ 60 тыс — он отказался. Зато тренер забрал 1
Павел Погребняк: выход в финал Кубка России "Уралу" уже неинтересен, хотим выиграть 1
Главный тренер "Крыльев" угостит болельщиков балканскими блюдами
РФС изменил наказание "Зениту" за драку болельщиков с ОМОНом
Зоран Тошич: скучаю по Москве и ЦСКА. Они всегда будут первыми
Тренер "Сочи" Березовский: "Ахмату" нужна свежая кровь
Кристиян Бистрович: сейчас у ЦСКА непростой график, проводим по две игры за неделю 2
Зоран Тошич: больше всего скучаю по зарплате в России 2
Илья Геркус: уверен, зимой будет новый раунд переговоров "Зенита" по братьям Миранчукам 4
"Торино" одержал первую за 77 лет волевую победу над "Миланом" в Серии А
Зоран Тошич: для меня Леонид Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон
Илья Геркус: рассматривали Семака на пост главного тренера "Локомотива"
Уткин опубликовал фото своего поцелуя с Геничем: маски сброшены 3
Источник: Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу в российских клубах 7
Леандро Паредес может уйти из "ПСЖ" зимой
Юрий Ковтун: "Спартаку" уже некуда отступать в РПЛ
Дубль Луиса Адриано помог "Палмейрасу" одержать разгромную победу в чемпионате Бразилии 3
Президент "Тоттенхэма" Леви заставил загребское "Динамо" заплатить за 5 футболок Модрича в 2008 году
Павел Могилевец: каждому в "Рубине" надо задуматься о причинах неудач
Артур Юсупов рассказал, что Слуцкий звал его в "Крылья Советов"
Дэвид Бекхэм предпринимает первые шаги в агентской деятельности
Константин Кучаев: после игр почти не сплю. Когда ЦСКА проиграл "Спартаку", я лег спать в 7 утра 2
Самый дорогостоящий новичок в истории "Уотфорда" назвал Мане лучшим футболистом в мире
Игрока "Дерби Каунти", пьяным попавшего в ДТП, рвало в пабе за несколько часов до аварии 1
Константин Кучаев: мне не нравится, я против VAR. Зрелищность футбола падает 1
Рахим Стерлинг будет главной трансферной целью Хави в случае работы с "Барсой"
Юрий Сёмин: Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России 1
Константин Кучаев: если сравню Месси и Роналду, начнется война 1
Федор Чалов рассказал, в чем отличия в работе Слуцкого и Гончаренко
Константин Кучаев: удивился вызову в молодежную сборную России. Собирался ехать в Рязань 1
Все новости