"Вообще, начну с того, что первый тайм был намного зрелищнее, чем второй. Во втором было всё-таки больше борьбы. Да и соперник почувствовал, что с нами можно играть — звучали такие слова от тренерского штаба "Черноморца". Поэтому отмечу первый гол – он был важный и приблизил нас к победе. Но футбол командный вид спорта, и главное то, что мы прошли дальше.
Вообще не думал, что будет легко. Тем более до нашей игры уже вылетели несколько команд Премьер-Лиги. Знали, что будет непросто. Это кубковый матч, здесь может произойти всё что угодно.
Любой нападающий скажет, что голы придают уверенность и положительные эмоции. Для нападающих очень важно забивать, отдавать, приносить пользу команде.
Финал? Звучит очень легко. На бумаге всё симпатично выглядит. Но я бы и "Нижний Новгород" с Сапетой не стал сбрасывать со счетов… Выход в финал нам уже неинтересен. Мы хотим выиграть этот турнир", — цитирует Погребняка пресс-служба "Урала".
Павел Погребняк: выход в финал Кубка России "Уралу" уже неинтересен, хотим выиграть
Форвард "Урала" Павел Погребняк прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала с "Черноморцем" форвард "Урала" оформил дубль.
Фото: официальный сайт ФК "Урал"
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