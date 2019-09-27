Павел Погребняк: выход в финал Кубка России "Уралу" уже неинтересен, хотим выиграть

Форвард "Урала" Павел Погребняк прокомментировал выход в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала с "Черноморцем" форвард "Урала" оформил дубль.

Фото: официальный сайт ФК "Урал"