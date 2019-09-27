Агент Сафонов: Глушаков как-то приезжает с разодранными ногами. Жена детектива наняла, бежал по крыше

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, как сильно жены влияют на футболистов.

Фото: ФК "Ахмат"