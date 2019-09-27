Агент Сафонов: Глушаков как-то приезжает с разодранными ногами. Жена детектива наняла, бежал по крыше
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, как сильно жены влияют на футболистов.
Фото: ФК "Ахмат"
"Есть проблема жен, есть! Да вот Глушаков со мной в соседнем доме жил. Ребята рассказывали: как-то приезжает с разодранными ногами. "Это что?" — "Да жена детектива наняла, бежал по крыше. Со второго этажа прыгал" — "Ты что, каскадер? Ноги — твой инструмент!", — приводит слова Сафонова "Спорт-экспресс".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»