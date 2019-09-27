Алексей Сафонов рассказал, как у Дениса Давыдова украли сумку в отеле
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как у экс-нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, ныне выступающего в Болгарии за софийский ЦСКА, украли сумку в отеле.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
"Денис Давыдов возвращается из сборной в дубль "Спартака". Сидит в холле отеля — подходит какой-то турок, спокойно кладет его сумку на тележку и уезжает. Денис довольный: "Вот это сервис, вот это уважение "Спартаку"!" Потом опомнился: где сумка? Нет!", — рассказал Сафонов в интервью "Спорт-экспрессу".
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