В РПЛ появится криминальный дуэт? Павел Мамаев ищет новую команду

- У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков, - говорил владелец «Краснодара».
А вот Александр Кокорин без поддержки не остался. «Зенит» был на стороне игрока с первых скандальных новостей до освобождения футболистов. После того, как игроки вышли, Петербург даже попытался дозаявить Кокорина, но РФС навстречу не пошёл.
Так что теперь в любом случае Кокорин и Мамаев не смогут играть до весны. Но Александр хотя бы нашёл, где тренироваться.
Мамаев же официально прекратил отношения с «Краснодаром» ещё неделю назад. 31-й день рождения Павел встречал де-факто без команды, с убитой репутацией и смутными перспективами.
Клуб проводил хавбека максимально нейтрально. Просто выложили нарезку действий Павла на футбольном поле. Никаких прощаний, никаких напутственных слов.
Мамаеву пришлось искать новый клуб. Изъявили желание видеть игрока в своих рядах «Ахмат» и «Урал», но было ощущение, что говорят руководители клубов лишь о гипотетической возможности: больше всего это напоминало дежурную публичную поддержку. Куда вероятнее был контракт с «Крыльями Советов». Агент Мамаева Павел Андреев хорошо знаком с местным руководством.
Тем более начали прощупывать почву. Главный тренер Миодраг Божович неоднократно говорил, что очень хотел бы видеть скандальных игроков у себя в составе. Отдельно упоминал Мамаева: «он усилил бы «Крылья» и был бы одним из лучших футболистов в команде». Включился и генеральный директор Виталий Шашко: «Интерес, конечно, есть».
Но включился глава региона Дмитрий Азаров и разом оборвал все надежды:
- Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки, - после этого обсуждать возможный переход просто нет смысла.
«СЭ» сообщал, что игрок начал переговоры с «Динамо». Вариант, с одной стороны, удобный, учитывая отъезд в столицу из Краснодара, названного супругой Мамаева колхозом. С других – не очень. Потому что Хохлова, скорее всего, снимут ещё до зимы (в любом случае это лишняя пертурбация).
Подпиши контракт сейчас и придешь почти наверняка в совсем другую команду. И не факт, что тебе будет рад новый наставник. Хотя «Динамо» креативщик такого уровня при любом тренере наверняка бы не помешал.
Теперь, пока супруга анонсирует интервью с Павлом, Мамаев вроде как отправился договариваться с «Ростовом». И это, кажется сейчас, самое выгодное решение.
Новый «Ростов» идеально подходит для Павла стилистически. Команда стабильна – это не «Динамо», в котором проблем и без не тренировавшегося год игрока выше горла. То есть пройти акклиматизацию будет лучше при Карпине.
Да и сам Ростов намного спокойнее суетливой Москвы. Меньше внимания прессы. Меньше давления. Меньше ресторанов. Меньше дерзких чиновников, которые не боятся подкачанных пьяных парней.
Занятно, что в «Ростове» может возникнуть криминальный дуэт нашей лиги. Роман Ерёменко, отбывший два года квалификации за употребление кокаина, станет партнёром разбойника Мамаева. Не хватает только не желающего платить алименты Глушакова.
А ведь он, кстати, так же мог оказаться в Ростове.
Фото: ФК "Краснодар"