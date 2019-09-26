» » В РПЛ появится криминальный дуэт? Павел Мамаев ищет новую команду

В РПЛ появится криминальный дуэт? Павел Мамаев ищет новую команду

В отличие от Александра Кокорина, возвращения которого с готовым контрактом ждали в Петербурге, у бывшего полузащитника «Краснодара» рабочего варианта не было
Фото: regnum
Когда Мамаев и Кокорин загремели под суд, их клубы реагировали совершенно по-разному. «Краснодар» моментально убрал фотографии Павла из программок и ясно дал понять, что возвращению загулявшему игроку – даже ключевому – рады не будут. Сергей Галицкий позже объяснял такую позицию:

- У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков, - говорил владелец «Краснодара».

А вот Александр Кокорин без поддержки не остался. «Зенит» был на стороне игрока с первых скандальных новостей до освобождения футболистов. После того, как игроки вышли, Петербург даже попытался дозаявить Кокорина, но РФС навстречу не пошёл.

Так что теперь в любом случае Кокорин и Мамаев не смогут играть до весны. Но Александр хотя бы нашёл, где тренироваться.


Мамаев же официально прекратил отношения с «Краснодаром» ещё неделю назад. 31-й день рождения Павел встречал де-факто без команды, с убитой репутацией и смутными перспективами.

Клуб проводил хавбека максимально нейтрально. Просто выложили нарезку действий Павла на футбольном поле. Никаких прощаний, никаких напутственных слов.



Мамаеву пришлось искать новый клуб. Изъявили желание видеть игрока в своих рядах «Ахмат» и «Урал», но было ощущение, что говорят руководители клубов лишь о гипотетической возможности: больше всего это напоминало дежурную публичную поддержку. Куда вероятнее был контракт с «Крыльями Советов». Агент Мамаева Павел Андреев хорошо знаком с местным руководством.

Тем более начали прощупывать почву. Главный тренер Миодраг Божович неоднократно говорил, что очень хотел бы видеть скандальных игроков у себя в составе. Отдельно упоминал Мамаева: «он усилил бы «Крылья» и был бы одним из лучших футболистов в команде». Включился и генеральный директор Виталий Шашко: «Интерес, конечно, есть».

Но включился глава региона Дмитрий Азаров и разом оборвал все надежды:

- Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки, - после этого обсуждать возможный переход просто нет смысла.


«СЭ» сообщал, что игрок начал переговоры с «Динамо». Вариант, с одной стороны, удобный, учитывая отъезд в столицу из Краснодара, названного супругой Мамаева колхозом. С других – не очень. Потому что Хохлова, скорее всего, снимут ещё до зимы (в любом случае это лишняя пертурбация).

Подпиши контракт сейчас и придешь почти наверняка в совсем другую команду. И не факт, что тебе будет рад новый наставник. Хотя «Динамо» креативщик такого уровня при любом тренере наверняка бы не помешал.

Теперь, пока супруга анонсирует интервью с Павлом, Мамаев вроде как отправился договариваться с «Ростовом». И это, кажется сейчас, самое выгодное решение.

Новый «Ростов» идеально подходит для Павла стилистически. Команда стабильна – это не «Динамо», в котором проблем и без не тренировавшегося год игрока выше горла. То есть пройти акклиматизацию будет лучше при Карпине.

Да и сам Ростов намного спокойнее суетливой Москвы. Меньше внимания прессы. Меньше давления. Меньше ресторанов. Меньше дерзких чиновников, которые не боятся подкачанных пьяных парней.

Занятно, что в «Ростове» может возникнуть криминальный дуэт нашей лиги. Роман Ерёменко, отбывший два года квалификации за употребление кокаина, станет партнёром разбойника Мамаева. Не хватает только не желающего платить алименты Глушакова.

А ведь он, кстати, так же мог оказаться в Ростове.

Фото: ФК "Краснодар"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Зенит" отправил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков
Матч женских сборных Косово и России перенесен по соображениям безопасности
Назвавший Луиса Адриано обезьяной Малосолов: обезьяна для бразильцев — положительный герой 3
Златан Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу 1
Источник: Гатуззо приехал в Россию, чтобы сняться в передаче у Арустамяна 4
Игроки сборной России посоревновались в знаниях географии Евро-2020 (видео)
Суд отклонил ходатайство Малосолова о возвращении дела прокурору
В РПЛ появится криминальный дуэт? Павел Мамаев ищет новую команду 2
Алексей Сафонов: Бышовец привез в офис "Химок" свой облитый ковер — и химчистка за счет клуба 2
Зоран Тошич: никогда не думал о переходе в "Спартак" или "Зенит". В ЦСКА чувствовал себя как дома
Алексей Сафонов рассказал, как у Дениса Давыдова украли сумку в отеле 2
Агент Сафонов: Глушаков как-то приезжает с разодранными ногами. Жена детектива наняла, бежал по крыше 7
Алексей Сафонов: Ковалевски в "Сибири" вручили часы за $ 60 тыс — он отказался. Зато тренер забрал 2
Павел Погребняк: выход в финал Кубка России "Уралу" уже неинтересен, хотим выиграть 1
Главный тренер "Крыльев" угостит болельщиков балканскими блюдами
РФС изменил наказание "Зениту" за драку болельщиков с ОМОНом
Зоран Тошич: скучаю по Москве и ЦСКА. Они всегда будут первыми 1
Тренер "Сочи" Березовский: "Ахмату" нужна свежая кровь
Кристиян Бистрович: сейчас у ЦСКА непростой график, проводим по две игры за неделю 2
Зоран Тошич: больше всего скучаю по зарплате в России 3
Илья Геркус: уверен, зимой будет новый раунд переговоров "Зенита" по братьям Миранчукам 8
"Торино" одержал первую за 77 лет волевую победу над "Миланом" в Серии А 2
Зоран Тошич: для меня Леонид Слуцкий круче, чем сэр Алекс Фергюсон
Илья Геркус: рассматривали Семака на пост главного тренера "Локомотива"
Уткин опубликовал фото своего поцелуя с Геничем: маски сброшены 7
Источник: Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу в российских клубах 11
Леандро Паредес может уйти из "ПСЖ" зимой 1
Юрий Ковтун: "Спартаку" уже некуда отступать в РПЛ
Дубль Луиса Адриано помог "Палмейрасу" одержать разгромную победу в чемпионате Бразилии 4
Президент "Тоттенхэма" Леви заставил загребское "Динамо" заплатить за 5 футболок Модрича в 2008 году
Все новости