Об этом сообщает Sport24. Напомним, 17 сентября Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным вышел на свободу из колонии по УДО. Через три дня "Краснодар" расторг контракт с хавбеком.
Павел Мамаев играл в "Краснодаре" с 2014 года, завоевав бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2014/15 и -2018/19. В активе Мамаева 146 матчей за "Краснодар", 35 голов и 30 результативных передач.
Переговоры Павла Мамаева и "Ростова" находятся в завершающей стадии
Переговоры 31-летнего полузащитника Павла Мамаева и "Ростова" находятся в завершающей стадии. О сделке может быть объявлено до конца дня.
Фото: ФК "Краснодар"
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