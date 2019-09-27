Переговоры Павла Мамаева и "Ростова" находятся в завершающей стадии

Переговоры 31-летнего полузащитника Павла Мамаева и "Ростова" находятся в завершающей стадии. О сделке может быть объявлено до конца дня.

Фото: ФК "Краснодар"