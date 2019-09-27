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"Спартак" сыграет с "Ростовом" в Москве в Кубке России, ЦСКА примет "Уфу"

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка России. С помощью жеребьёвки определялось, где будут проходить матчи.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" примет на своём поле "Ростов", ЦСКА будет хозяином в матче с "Уфой", сообщает "Чемпионат".

Даты и время начала матчей будут известны позже.

Все пары 1/8 финала

"Торпедо" — "Балтика"

"Нижний Новгород" — "Шинник"

"Урал" — "Арсенал"

ЦСКА – "Уфа"

"Спартак" — "Ростов"

"Зенит" — "Томь"

"Ахмат" — "Луч"

"Оренбург" — "Химки"


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Теги: Торпедо Балтика Кубок России Нижний Новгород Шинник Урал Арсенал Тула ЦСКА Спартак Москва УФА Ростов Зенит Томь Ахмат Луч Оренбург Химки
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(3)
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 10 23
2 ЦСКА 10 22
3 Ростов 10 20
...
5 Локомотив 10 20
6 Урал 10 14
7 Арсенал Тула 10 14
8 Уфа 10 14
...
13 Ахмат 10 9
...
15 Оренбург 10 8
16 Крылья Советов 10 8
Сезон | Таблица | Календарь
ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Торпедо 14 37
2 Химки 14 33
...
5 Шинник 14 23
...
7 Нефтехимик 14 20
8 Томь 14 20
9 Балтика 14 19
...
11 Луч 14 18
12 Нижний Новгород 14 18
...
20 Енисей 14 8
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