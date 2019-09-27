"Спартак" примет на своём поле "Ростов", ЦСКА будет хозяином в матче с "Уфой", сообщает "Чемпионат".
Даты и время начала матчей будут известны позже.
Все пары 1/8 финала
"Торпедо" — "Балтика"
"Нижний Новгород" — "Шинник"
"Урал" — "Арсенал"
ЦСКА – "Уфа"
"Спартак" — "Ростов"
"Зенит" — "Томь"
"Ахмат" — "Луч"
"Оренбург" — "Химки"
"Спартак" сыграет с "Ростовом" в Москве в Кубке России, ЦСКА примет "Уфу"
Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка России. С помощью жеребьёвки определялось, где будут проходить матчи.
Фото: ФК "Спартак"
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