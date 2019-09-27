"Спартак" сыграет с "Ростовом" в Москве в Кубке России, ЦСКА примет "Уфу"

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка России. С помощью жеребьёвки определялось, где будут проходить матчи.

Фото: ФК "Спартак"