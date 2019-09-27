Евгений Ловчев: у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что у хавбека Павла Мамаева больше шансов проявить себя в "Динамо", чем в "Ростове". Ранее сообщалось, что Мамаев близок к переходу в "Ростов".



Фото: ФК "Краснодар"