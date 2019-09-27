"Думаю, больше перспектив у него в "Динамо" именно из-за его игровых качеств. "Динамо" такой футболист сейчас очень пригодился бы.
Другое дело, что РФС его вряд ли зарегистрирует. Поэтому большие сомнения, что он сыграет в нынешнем сезоне. К тому же ему еще нужно набирать форму после года простоя.
Думаю, если какой-то клуб и подпишет контракт с Мамаевым, то это будет не длинный контракт — возможно, на полгода. Приживется, проявит — тогда продлят", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Евгений Ловчев: у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове"
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что у хавбека Павла Мамаева больше шансов проявить себя в "Динамо", чем в "Ростове". Ранее сообщалось, что Мамаев близок к переходу в "Ростов".
Фото: ФК "Краснодар"
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