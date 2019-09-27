Бывший игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от домашнего матча железнодорожников против "Зенита" в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги.
"Думаю, будет ничья. Мне кажется, что "Локомотив" достаточно квалифицированная команда в плане организации игры, и потом они дали паузу игрокам на Кубок. Это правильный ход, это пойдет игрокам на пользу. А у "Зенита" есть преимущество в атаке, они умеют делать это организованно, но в целом у "Локомотива" есть чем обезвредить атаку.
Конечно, из-за отсутствие ключевых игроков, в том числе Антона Миранчука, "Локомотиву" будет тяжелее находиться в атаке, это сто процентов. Я больше за атаку как раз и переживаю, потому что может случится так, что им не хватит креативности. А в обороне, я уверен, они смогут справится. Поэтому и говорю, что скорее всего будет ничейный результат. Если говорить о точном счете, думаю, будет 1:1", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Динияр Билялетдинов: уверен, в обороне "Локомотив" с "Зенитом" справится, а вот за атаку переживаю
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