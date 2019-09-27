"Я предполагаю, что играть все будут очень серьезно. Конечно, очень многое зависит от установки главного тренера "Зенита", в каком составе он выпустит свою команду на поле, будет ли играть основной состав или на поле выйдут второстепенные игроки. Но я буду надеяться, что игра будет интересная и красивая, точнее, я в этом уверен.
Конечно же, большого счета быть, наверное, не может, потому что, во-первых, играют в Москве, а, во-вторых, обе команды хорошо подготовлены. Я буду рассчитывать, что «Зенит» выиграет. Примерно со счетом 2:1, скажем так", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Михаил Боярский: "Зенит" обыграет "Локомотив" примерно со счетом 2:1
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит", который пройдет в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Евро-спорт
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