Михаил Боярский: "Зенит" обыграет "Локомотив" примерно со счетом 2:1

Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит", который пройдет в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги.



Фото: Евро-спорт