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Вылет из Кубка России не повлиял на доверие Хохлову со стороны руководства "Динамо"

После вылета "Динамо" из Кубка России в пятницу в Новогорске состоялось собрание, на котором главному тренеру Дмитрию Хохлову руководство клуба вновь выразило доверие.

На базу "Динамо" приехал председатель совета директоров столичного клуба Юрий Соловьев. На собрании Хохлову указали на неудовлетворительность результатов, но выразили поддержку, отметив, что он должен исправлять ситуацию, сообщает Sport24.


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Теги: Хохлов Динамо
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