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Василий Уткин: я бы спокойно поспорил, что Мамаев сыграет за новый клуб больше матчей, чем Кокорин за свой старый

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале высказал мнение о том, насколько тяжело будет вернуться в футбол Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сравнив их ситуации.
Фото: РИА Новости
"Мамаев в "Ростове", и отбросив сантименты в сторону, вот скажите, что лучше и менее обременительно?
Кейс 1. "Краснодар" разорвал контракт с Мамаевым (не придирайтесь к юридическим формулировкам; не захотел сохранять отношения после тюрьмы, ок). Мамаев как свободный агент выбрал из нескольких предложений, полагаю, получил и подъемные. Новые отношения с новым клубом с чистого листа.

Кейс 2. Кокорин получил моральную поддержку клуба (с тем же результатом, считая время от задержания до выхода), в итоге не имел конкурентного предложения, подписал новый контракт с прежним клубом на условиях, клубом же и предложенных. Возможно, хороших; но конкурентные всегда лучше. Теперь ему нужно доказать состоятельность после года без игры в самой богатой команде, конкурируя с сильнейшей парой нападающих в стране.

Оба случая житейские, но положа руку, как в стенке — что бы вы предпочли?

Ну, конечно, первое. Никому не должен, принадлежишь себе, уже убедился в собственной нужности (я опять о конкуренции за твои услуги).
Вот поэтому я не видел раньше ничего предосудительного в отношении "Краснодара" к своему «подсудимому» и ничего специально доброго в отношении "Зенита" — к своему.

И если бы не возможность травм, я б спокойно поспорил, что Мамаев сыграет за свой новый клуб больше матчей, чем Кокорин за свой старый.
К черту сантименты", — написал Уткин.


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Теги: Мамаев Кокорин Краснодар Ростов Уткин Зенит
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