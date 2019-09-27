Георгий Черданцев: в матче "Локомотив" — "Зенит" по идее все должно завершиться 0:0
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев сделал прогноз на матч "Локомотив" — "Зенит", который состоится 28 сентября. Начало — в 19:00 мск.
Фото: пресс-служба канала "Матч ТВ"
"Кубковые матчи, на который "Локомотив" приехал вторым составом, я бы отложил в сторону, не думаю, что матчи среду имеют какое-то отношение к предстоящему матчу. А вот 3:2 в Суперкубке команды и тренеры, очевидно, помнят хорошо. Значит, работа будет вестись, чтобы снизить риск ошибок в обороне. "Зенит" устроит ничья. Главное не подпускать основного соперника в борьбе за чемпионство близко (а я считаю, что именно "Зенит" и "Локомотив" на данный момент два главных фаворита сезона). "Локомотиву" нужно выигрывать, но это не финал, а всего лишь очередной матч чемпионата. По идее все должно завершиться 0:0", — приводит слова Черданцева сайт БК "Олимп".
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