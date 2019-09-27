"Уфа" подарила Квяту именную футболку и пожелала ему удачи в Сочи

Футбольный клуб "Уфа" поддержал российского гонщика Формулы-1 уроженца Уфы Даниила Квята, которому 29 сентября предстоит выступить в Гран-при России в Сочи.

ФК «Уфа» желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России!



Российскому пилоту итальянской команды «Торо Россо» Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК «Уфа».



Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба pic.twitter.com/18yJfRUn0j — ФК УФА (@UfaFc) September 28, 2019

"ФК "Уфа" желает удачи Даниилу Квяту в Гран-при России! Российскому пилоту итальянской команды "Торо Россо" Даниилу Квяту вручили именную футболку ФК "Уфа". Квят отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба", — сообщила пресс-служба клуба.