Юрий Семин: матчи с "Зенитом" рядовыми не бывают уже много лет
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в 11-м туре чемпионата России, которая состоится сегодня, 28 сентября. Начало — в 19:00 мск.
Фото: ФК "Локомотив"
"Ну матчи с "Зенитом" рядовыми уже много лет не бывают. Эта команда всегда в лидирующей группе, всегда борется за самые высокие места. И у нас серьезные задачи, так что, конечно же, особенный. Игры с "Зенитом" всегда протекают очень интересно. Полный стадион, как правило. Так будет и в субботу. Безусловно, матч с особой подоплекой", — цитирует Семина "Спорт день за днем".
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