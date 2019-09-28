Юрий Семин: матчи с "Зенитом" рядовыми не бывают уже много лет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в 11-м туре чемпионата России, которая состоится сегодня, 28 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Фото: ФК "Локомотив"