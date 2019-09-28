"Тамбов" поздравил Александра Григоряна с днём рождения

"Тамбов" в своем "твиттере" поздравил с днём рождения своего главного тренера Александра Григоряна.

Сегодня свой 53-й День Рождения празднует главный тренер нашей команды Александр Виталиевич Григорян! ???



От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремлённым и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с "Тамбовом"! Ура! pic.twitter.com/pfHMXcydrO — ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 28, 2019

"Сегодня свой 53-й День Рождения празднует главный тренер нашей команды Александр Виталиевич ГригорянОт всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремлённым и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с "Тамбовом"! Ура!", — сказано в сообщении клуба.