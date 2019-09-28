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Божович: на месте Соболева я тоже бил бы пенальти

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:0)
Фото: "Крылья Советов"
- Я думаю, что мы сегодня заслуженно выиграли. Еще в первом тайме у нас было достаточно хороших моментов, чтобы забить. Соперник оборонялся большим количеством игроков, но хорошо, что во втором тайме мы все-таки сумели забить два гола. Хочу поздравить с этой победой болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нашу команду.

- Главный тренер «Тамбова» сказал, что пенальти не было. А вам как показалось?

- Могу сказать, что был пенальти в первом тайме, когда соперник сыграл рукой. Этот момент я успел пересмотреть, потому могу сказать определенно. А повтор ситуации во втором тайме я еще не видел, поэтому пока ничего не могу сказать по этому поводу.

- Когда меняли Антона, сначала с поля чуть не ушел Соболев. Это резервный судья ошибся с номером игрока или вы передумали?

- Антон сам попросил замену. А менять Соболева даже мысли не было.

- Пожалуй, ни над одним соперником в этом сезоне у «Крыльев» не было такого преимущества по игре, как сегодня. Класс игроков «Крыльев» выше, чем «Тамбова»?

- На бумаге да, мы сильнее «Тамбова». Но это очень непростой соперник. У них такой стиль игры — они обороняются большими силами и ждут своего шанса в контратаке. С таким стилем они в прошлом туре обыграли «Ростов». Слава Богу, что мы сегодня не дали им ничего сделать.

- Сегодня было очень много борьбы и желтых карточек…

- Футбол — мужская игрока, в ней много борьбы. Сегодня было много грубости, а если есть грубый прием, судья должен свистеть и показывать желтые карточки. Что и происходило.

- Кабутов ушел с поля после удара по ногам. С ним все в порядке?

- Кабутова мы поменяли просто потому, что мне показалось, что он сильно устал.

- Соболев сегодня забил гол с пенальти и сделал голевую передачу…

- Второй гол — это очень большое мастерство и класс. Соболев там дважды прокинул мяч между ног сопернику. А после этого игрок жадный, может быть, пробил бы сам, но Саша отдал хороший пас под гол. Мне, кстати, жалко, что он не бил второй пенальти в Краснодаре. Если у человека есть шанс зацепиться за звание лучшего бомбардира — почему нет?

- То есть вы поддерживаете его решение пробить сегодня пенальти?

- Конечно. Я думаю, что в такой ситуации сам тоже забрал бы мяч, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info Евгений Егоров.


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Теги: Божович Крылья Советов Тамбов
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