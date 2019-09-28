В матче 11-го тура чемпионата России "Ростов" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.
Чемпионат России
11 тур
Голы: Попов, 25, Шомуродов, 37, Зайнутдинов, 82
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зайнутдинов, 82), Байрамян (Саплинов, 67), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов (Долгов, 85).
"Динамо": Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Хильемарк, 46), Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски (Нжи, 68), Панченко (Филипп, 70), Игбун.
Предупреждения: Шиманьский, 16, Плиев, 20, 66, Каборе, 46, Байрамян 54, Попов, 64, Жоаозиньо, 83
Удаление: Плиев, 66
"Ростов" со счетом 3:0 разгромил "Динамо"
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