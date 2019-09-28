Селекционер "Ростова", а в прошлом тренер команды Игорь Гамула прокомментировал переход экс-игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Сегодня стало известно, что Мамаев подписал с "Ростовом" контракт по схеме "2+1".
"Для меня этот переход не стал неожиданностью. В нашем клубе после долгого перерыва все хорошо раскрываются. Отличный пример — Рома Еременко. У Паши есть много времени, чтобы прийти в форму. Он очень классный футболист, который принесет много пользы "Ростову".
Как вписать Мамаева в уже сплоченный коллектив? Классного футболиста всегда можно вписать. Хуже, когда нет таких игроков. Всегда можно сделать ротацию, что-то пробовать, менять.
Как болельщики примут Павла? Его представили после матча с "Динамо", все скандировали его имя. Так что уже хорошо приняли. Никаких проблем не будет. Пусть теперь спокойно готовится к весенней части чемпионата", - цитирует Гамулу Sport24.ru.
Игорь Гамула: на стадионе "Ростова" все скандировали имя Мамаева, так что его уже хорошо приняли
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