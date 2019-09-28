"Верю в реанимацию Мамаева на сто процентов. Иначе бы мы не сделали этот трансфер. Квалифицированный российский футболист, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Игрок уровня сборной. Те моменты, которые были, останутся в прошлом. Реанимируем и этого. Многих уже реанимировали.
Конечно, от него самого все будет зависеть. Настрой никуда не уйдет. Этот год многому его научил, любого бы научил. Пообщавшись с ним, поняли: игрок в будущем нам поможет. Сейчас заявить его не можем. Как раз ему нужно время чтобы привести себя в порядок, кондиции. С весны увидим того Мамаева, какого хотелось бы.
Позиция? Центральным защитником его не вижу. В центре поля — любая позиция. И фланг, и середина. Опорник оборонительного плана — нет. Кроме позиции Норманна — любая.
Можно ли после трансфера Мамаева называть "Ростов" командой сбитых летчиков? Как хотите называйте, по барабану. Лишь бы выигрывали", - цитирует Карпина Sport24.ru.
Валерий Карпин: верю в реанимацию Мамаева на сто процентов. Реанимируем и этого
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, с которым "Краснодар" расторг соглашение после его выхода из тюрьмы.
Фото: "Матч премьер"
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