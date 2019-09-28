Валерий Карпин: верю в реанимацию Мамаева на сто процентов. Реанимируем и этого

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, с которым "Краснодар" расторг соглашение после его выхода из тюрьмы.

Фото: "Матч премьер"