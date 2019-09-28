Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возвращении в футбол нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые на прошлой неделе вышли из тюрьмы.
"Рад и за Сашу, и за Пашу. Обычно, когда люди выходят из тюрьмы, они не могут найти работу. А здесь — за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь. Это говорит об уровне других российских футболистов.
Кокорин и Мамаев целый год ели доширак и печеньки, гуляли всего час в день, год не тренировались, а за ними реально очередь. Борются за людей, которые вышли из тюрьмы неделю назад", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Андрей Аршавин: очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов
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