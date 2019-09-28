Дмитрий Селюк: Григорян себя исчерпал. У него даже Месси не забьет за "Тамбов" ни одного гола

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал работу главного тренера "Тамбова" Александра Григоряна, под руководством которого команда занимает последнее место в РПЛ и сегодня проиграла "Крыльям Советов" в гостях со счетом 0:2.



Фото: footboom